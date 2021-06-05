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ŞİŞLİ'DE TEMİZLİK İŞÇİSİ KALDIRIMDA BULDUĞU 1500 EUROYU SAHİBİNE ULAŞTIRDI - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE TEMİZLİK İŞÇİSİ KALDIRIMDA BULDUĞU 1500 EUROYU SAHİBİNE ULAŞTIRDI

05.06.2021 09:08

Şişli'de, temizlik işçisinin kaldırımda bularak polis merkezine teslim ettiği içi para dolu cüzdan, sahibine verildi.

Şişli'de, temizlik işçisinin kaldırımda bularak polis merkezine teslim ettiği içi para dolu cüzdan, sahibine verildi. İçinde bin 500 euro bulunan cüzdanın kendisine ulaşmasını sağlayan temizlik işçisi Abdullah Akyüz'e teşekkür eden Elif Yavuz "Parasından değil ama bu kadar dürüst insanların olduğuna çok sevindim" dedi.

Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan Abdullah Akyüz, önceki akşam Nişantaşı Vali Konağı Caddesi'nde mesai yaptığı sırada, kaldırım kenarında cüzdan olduğunu fark etti. Sahibini belirleyecek herhangi bir belge bulunmayan cüzdanda bin 500 euro olduğunu gören Akyüz, amirini arayarak durumu bildirdi. Akyüz, amirinin ulaştığı müdür yardımcısının yönlendirmesiyle cüzdanı, polis merkezine teslim etmeye karar verdi.

Abdullah Akyüz, ertesi gün Harbiye Polis Merkezi'ne giderek cüzdanı teslim etti. Polis, paranın, İstinye'deki bir alışveriş merkezinde cüzdanını kaybettiği şüphesiyle birkaç saat önce kendilerinden bilgi almaya gelen Elif Yavuz adlı gurbetçi kadına ait olabileceği ihtimaliyle kaldığı otele ulaştı. Otel yetkilileri vasıtasıyla kadınla iletişime geçen polis, cüzdanının bulunmuş olabileceğini belirterek polis merkezine gelmesini söyledi. Bir süre sonra polis merkezine gelen Elif Yavuz, burada cüzdanını teşhis etti. Almanya'dan birkaç gün önce İstanbul'a tatile geldiği öğrenilen Yavuz, cüzdanını, temizlik işçisi Abdullah Akyüz'ün elinden teslim aldı.

"HARAMA EL UZATMAK İSTEMEDİM"

Yaklaşık 7 yıldır Şişli Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalıştığını belirten Abdullah Akyüz, "Dün akşam çalışırken, Vali Konağı Caddesi'nde cüzdan buldum. Başta boş zannettim ama meğerse doluymuş. Bölge amirimizi aradık. Özel kaleme durumu anlattık. Sağ olsun başkan yardımcısı bizi karakola yönlendirdi. Polis memurları yardımcı oldu bize. Kadına ulaştık, parayı teslim ettik. Belki para hasta parası olabilirdi, sabaha kadar bunu düşündüm. Alın teriyle çalıştığım için harama el uzatmak istemedim. 2 buçuk yaşında oğlum var. Sürekli hastanelerde dolaştığım için, oğlum aklıma geldi. İçinde bin 500 euro vardı" dedi.

"BU KADAR DÜRÜST İNSANLARIN OLDUĞUNA ÇOK SEVİNDİM"

Cüzdanında kimliği olmadığı için paranın kendisine ulaşacağını düşünmediğini ifade eden Elif Yavuz, "Dün arkadaşlarımla İstinye'de alışveriş merkezindeydim. Cüzdanımı orada düşürdüğümü düşündüm. Taksiden indiğimizde fark ettim. Harbiye Karakolu'na geldim, cüzdanımı kaybettiğimi söyledim. Cüzdanımın içinde adım ve soyadıma dair hiçbir şey yoktu. Sadece bin 500 euro vardı. Kimlik yoktu. Bu paranın bana geri geleceğini hiç düşünmedim. Umudum ihtiyacı olan birisine ulaşmasıydı. Bu kadar dürüst insanların olduğunu hiç düşünmedim. Ki o para bana geri ulaştı. Çok sevindim. Abdullah beye çok minnettarım. Çok mutluyum. Parasından değil ama bu kadar dürüst insanların olduğuna çok sevindim. İnşallah Abdullah bey ve ailesi ile hep irtibat halinde kalırız" diye konuştu.

ŞİŞLİ'DE TEMİZLİK İŞÇİSİ KALDIRIMDA BULDUĞU 1500 EUROYU SAHİBİNE ULAŞTIRDI
ŞİŞLİ'DE TEMİZLİK İŞÇİSİ KALDIRIMDA BULDUĞU 1500 EUROYU SAHİBİNE ULAŞTIRDI
ŞİŞLİ'DE TEMİZLİK İŞÇİSİ KALDIRIMDA BULDUĞU 1500 EUROYU SAHİBİNE ULAŞTIRDI
ŞİŞLİ'DE TEMİZLİK İŞÇİSİ KALDIRIMDA BULDUĞU 1500 EUROYU SAHİBİNE ULAŞTIRDI
ŞİŞLİ'DE TEMİZLİK İŞÇİSİ KALDIRIMDA BULDUĞU 1500 EUROYU SAHİBİNE ULAŞTIRDI

Temizlik İşçisi, Elif Yavuz, Polis, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE TEMİZLİK İŞÇİSİ KALDIRIMDA BULDUĞU 1500 EUROYU SAHİBİNE ULAŞTIRDI - Son Dakika


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