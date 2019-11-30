Şişli'de terör operasyonu kamerada: 3 gözaltı

İSTANBUL'da düzenlenen terör operasyonunda DHKP-C üyesi olduğu belirtilen 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında DHKP/C terör örgütüne operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla aranan şüphelilerin tespit edilmesi üzerine Şişli'de bulunan "İdil Kültür Merkezi"ne operasyon yapıldı. Demir kapıların kırıldığı, pencerelerdeki korkuluklerin kesildiği operasyonda B.V, S.G, T.T yakalanarak gözaltına alındı. Gerçekleştirilen operasyonda ekiplerin aramaları neticesinde çok sayı da örgütsel doküman ve dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. Helikopter destekli operasyon polis kamerasına da yansıdı.