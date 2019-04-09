Son Dakika Haberleri: Şişli'de Ters Yöne Giren Otomobilin Neden Olduğu Kazadan Yeni Görüntü

Şişli'de Ters Yöne Giren Otomobilin Neden Olduğu Kazadan Yeni Görüntü

2 saat önce

Şişli'de ters yöne giren bir otomobil, motosikletle kafa kafaya çarpıştı.

Şişli'de Ters Yöne Giren Otomobilin Neden Olduğu Kazadan Yeni Görüntü, System.String[]
Şişli'de ters yöne giren bir otomobil, motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpma sonucu havalanarak, metrelerce uzağa savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı.

 

Kazayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

 

Haber: Zeki GÜNAL- Emin YEŞİL/ İSTANBUL,

İstanbul'da ters yöne giren bir otomobil, motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpma sonucu havalanarak, metrelerce uzağa savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anıyla ilgili yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

 

HAVALANARAK METRELERCE UZAĞA SAVRULDU

Kaza, geçen hafta Şişli Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. Zincirlikuyu istikametine seyreden bir otomobil sürücüsü, ters yöne girdi. Karşıdan gelen 34 HB 6474 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpma sonrası motosiklet sürücüsü, havalanarak metrelerce uzağa savrulması sonucu yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı.

 

KAZA ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan kaza anı görüntülerde, Büyükdere Caddesi'nde seyir halinde olan otomobil sürücüsünün, dönüşün yasak olduğu yerden ters yöne giriyor. Karşı yönden gelen başka bir otomobil sürücüsü önüne çıkan otomobile çarpmamak için direksiyonu kırıyor. Ters yöne giren otomobil, motosikletle kafa kafaya çarpışıyor. Motosiklet sürücüsü havalanarak, metrelerce uzağa savruluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:39 Kaynak: DHA

Motosiklet, Şişli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomotiv Devi Honda, 2021 Yılında Türkiye'de Üretimini Sonlandıracak Korkunç Kaza Kamerada! Anne ile Oğlu Metrelerce Sürüklendi Son Dakika! AK Partili Yavuz: İstanbul'da Seçimin Yenilenmesini İsteyeceğiz Son Dakika! İstanbul Krizi Büyüyor! AK Parti Resti Çekti: 51 Sandığı Saymanın Anlamı Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 13:46:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şişli'de Ters Yöne Giren Otomobilin Neden Olduğu Kazadan Yeni Görüntü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]