Üye Girişi
Şişli'de tezgahtan cep telefonu çalan hırsız tutuklandı - Son Dakika

Şişli'de tezgahtan cep telefonu çalan hırsız tutuklandı

29.12.2021 09:04

Şişli'de bir iş yerinin tezgahında bulunan cep telefonlarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şişli'de bir iş yerinin tezgahında bulunan cep telefonlarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Piyalepaşa Bulvarı'nda yaptığı asayiş uygulaması sırasında durumundan şüphelendikleri ve kendini H.E. olarak tanıtan kişiyi durdurarak üst araması yaptı.

Ekiplerin üzerindeki 2 cep telefonunu sorması üzerine şüpheli tavrılar sergilemeye başlayan zanlı, cihazları Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'ndeki bir kargo şirketinden çaldığını itiraf etti.

Feriköy Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüphelinin yapılan incelemede kimliğinin F.E. olduğu, "hırsızlık", "hükümlü tutuklunun kaçması", "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" ile "başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanmak" suçlarından arandığı, ayrıca 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan güvenlik kamerasına, şüphelinin kargo şirketinde tezgahta bir şeylerle uğraşırken iç tarafta bulunan iki cep telefonunu alarak cebine koyduğu görüntüler yansıdı.

Şişli'de tezgahtan cep telefonu çalan hırsız tutuklandı
Şişli'de tezgahtan cep telefonu çalan hırsız tutuklandı
Şişli'de tezgahtan cep telefonu çalan hırsız tutuklandı

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Asayiş, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şişli'de tezgahtan cep telefonu çalan hırsız tutuklandı - Son Dakika


Bağdat Caddesi'ni savaş alanına çeviren kaza! Otomobilde sıkışan sürücü zor bela kurtarıldı Bağdat Caddesi'ni savaş alanına çeviren kaza! Otomobilde sıkışan sürücü zor bela kurtarıldı         
09:27
Koyun sürüsü artık ona emanet! Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Koyun sürüsü artık ona emanet! Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:19
Emekli ve memur maaş zamlarında son 5 gün! Yüksek zam yolda! Emekli ve memur maaş zamlarında son 5 gün! Yüksek zam yolda!         
09:07
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı         
08:10
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi         
19:31
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi         
15:08
İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur? İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur?         
14:27
Aleyna Tilki için "Allah'ım kimseyi evladın cehaleti ile sınama" diyen Işın Karaca'ya annesinden cevap Aleyna Tilki için "Allah'ım kimseyi evladın cehaleti ile sınama" diyen Işın Karaca'ya annesinden cevap         
14:26
Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu         
14:10
Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz         
13:58
Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi         
13:32
Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var         
13:03
Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti Kripto cinneti getirdi! Üç çocuğunun gözü önünde karısını öldürdü, sonra intihar etti         
12:33

Son Dakika Haberleri
09:26 Bağdat Caddesi'ni savaş alanına çeviren kaza! Otomobilde sıkışan sürücü zor bela kurtarıldı
09:26 Armağan Oğuz, Masumlar Apartmanı dizisi kadrosuna katıldı
09:13 Kemal Sunal filmi gibi evlilik: Çürük cevizler yüzünden eşi tarafından terk edildi!
09:06 Emekli ve memur maaş zamlarında son 5 gün! Yüksek zam yolda!
09:01 Bilim Kurulu kritik gündemde toplanıyor! Vakalar arttı, yüz yüze eğitime ara verilecek mi?
08:54 Ekonomist İslam Memiş, dolarda yükseliş için tarih verdi: 3-4 ay bekleyecek diyenlere inanmayın
08:40 HDP Bahçelievler binasına silahlı saldırı düzenleyen failin kimliği belli oldu
08:35 Altın ne kadar oldu? 29 Aralık gram, çeyrek altın kaç TL?
08:35 MasterChef'te Mehmet şeften bir ilk! Tatlısını beğendiği yarışmacı için kaşık attı
08:33 Son Dakika! Girit Adası yakınlarında 5,5 büyüklüğünde bir deprem yaşandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 09:32:09. #1.13#
SON DAKİKA: Şişli'de tezgahtan cep telefonu çalan hırsız tutuklandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement