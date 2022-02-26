Şişli'de ticari taksi denetimi - Son Dakika

Şişli'de sivil trafik polisleri tarafından ticari taksilere yönelik denetimi yapıldı. Denetimde çok sayıda taksi şoförüne kemer takmadığı için idari para cezası kesilirken, 1 taksi trafikten men edildi.

Şişli'de 13.00-15.00 saatleri arasında ticari taksilere kısa mesafe yolcu seçme, turist seçme, taksimetre açmama gibi konulara yönelik denetim gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ticari taksilere yönelik Şişli Büyükdere Caddesi'nde denetim yaptı. Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi. Çok sayıda taksi şoförü kemer takmadığı için idari para cezası kesildi.

Denetim sırasında çalışma ruhsatı olmayan bir taksiciye bin 823 Lira ceza kesilerek aracı trafikten men edildi. Araç bağlanarak çekici yardımıyla götürüldü. O esnada yoldan geçmekte olan bir motosiklet üzerindeki iki kişiden birine de kask takmadığı gerekçesiyle ceza kesildi. Gerçekleştirilen denetim sonucunda 6 sürücüye ehliyet kemeri takmamaktan toplamda bin 176 Türk Lirası ceza kesildi. - İSTANBUL