Şişli'de ticari taksi denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Şişli'de ticari taksi denetimi

26.02.2022 15:51
Şişli'de ticari taksi denetimi

Şişli'de sivil trafik polisleri tarafından ticari taksilere yönelik denetimi yapıldı.

Şişli'de sivil trafik polisleri tarafından ticari taksilere yönelik denetimi yapıldı. Denetimde çok sayıda taksi şoförüne kemer takmadığı için idari para cezası kesilirken, 1 taksi trafikten men edildi.

Şişli'de 13.00-15.00 saatleri arasında ticari taksilere kısa mesafe yolcu seçme, turist seçme, taksimetre açmama gibi konulara yönelik denetim gerçekleştirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ticari taksilere yönelik Şişli Büyükdere Caddesi'nde denetim yaptı. Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi. Çok sayıda taksi şoförü kemer takmadığı için idari para cezası kesildi.

Denetim sırasında çalışma ruhsatı olmayan bir taksiciye bin 823 Lira ceza kesilerek aracı trafikten men edildi. Araç bağlanarak çekici yardımıyla götürüldü. O esnada yoldan geçmekte olan bir motosiklet üzerindeki iki kişiden birine de kask takmadığı gerekçesiyle ceza kesildi. Gerçekleştirilen denetim sonucunda 6 sürücüye ehliyet kemeri takmamaktan toplamda bin 176 Türk Lirası ceza kesildi. - İSTANBUL

Şişli'de ticari taksi denetimi
Şişli'de ticari taksi denetimi
Şişli'de ticari taksi denetimi
Şişli'de ticari taksi denetimi
Şişli'de ticari taksi denetimi
Şişli'de ticari taksi denetimi

YORUMLAR
500
Türk turizmcisi krizlere hazırlıklı Türk turizmcisi krizlere hazırlıklı Türk turizmi krizlere hazırlıklı durumda Türk turizmi krizlere hazırlıklı durumda

Para Cezası, turist, Taksi, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de ticari taksi denetimi - Son Dakika


Son Dakika
15:45 Ünlülerin yeni gelir kapısı güzellik merkezi açılışları: Hülya Avşar her açılış için 800 bin TL istiyor
15:36 Ukrayna liderinin enteresan hayatı! 2019'da Halkın Hizmetkarı filminde cumhurbaşkanını oynadı, 2019'da gerçekten cumhurbaşkanı oldu
15:32 Eş değiştirme niyetiyle çağırdılar, soyup soğana çevirdiler! İspanyol iş insanı diri diri gömüldü
15:30 Ukrayna lideri Rusça konuştu, Ruslara çağrı yaptı: Savaşa karşı çıkın!
14:52 Zırhlı aracı pusuya düşürdüler! Ukrayna'da siviller, Rus askerlerini rehin aldı
14:50 Ukrayna'dan Apple'a Rusya çağrısı: Rus kullanıcıları engelleyin, ürün satışlarını durdurun!
14:38 Kazakistan Rusya'nın Ukrayna'ya asker göndermesi için yaptığı çağrıyı reddetti
14:13 Bir gerilim de Manş Denizi'nde: Fransa, Rus gemisine el koydu, gerekçe ticari yaptırımlar!
14:11 Onlar da Rusya'nın barış akademisyenleri! 664 Rus bilim insanı: Bu hakkaniyetsiz ve absürt savaşı derhal bitirin!
14:03 Bir kadın hayranının tacizine uğrayan Ceylan Ertem'in 3 yıl önceki sözleri: Bir kadınla aşk yaşamak isterim!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 15:57:28. #1.13#
SON DAKİKA: Şişli'de ticari taksi denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement