Şişli'de ticari taksi denetimi... Çok sayıda sürücüye cezai işlem uygulandı - Son Dakika
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Şişli'de ticari taksi denetimi... Çok sayıda sürücüye cezai işlem uygulandı

30.03.2022 15:20

Şişli'de ticari taksi denetimi... Çok sayıda sürücüye cezai işlem uygulandı Şişli'de sivil trafik ekipleri ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Şişli'de ticari taksi denetimi... Çok sayıda sürücüye cezai işlem uygulandı

İSTANBUL - Şişli'de sivil trafik ekipleri ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde çok sayıda ticari taksi sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, bir taksici emniyet kemerini takmadığı için kendisine ceza kesilmesine tepki gösterdi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Cadde üzerinde uygulama noktası oluşturan sivil trafik ekipleri ticari taksileri durdurarak ehliyetini ve evraklarını kontrol etti. Yapılan denetim esnasında emniyet kemeri takmadığı tespit edilen bir taksi sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Ceza kesilen sürücü "Sadece emniyet kemeri takmadığım için ceza yedim. Günahtır bu" diyerek tepki gösterdi. Polis ekiplerinin denetimlerinin devam edeceği öğrenildi.

Şişli'de ticari taksi denetimi... Çok sayıda sürücüye cezai işlem uygulandı
Şişli'de ticari taksi denetimi... Çok sayıda sürücüye cezai işlem uygulandı
Şişli'de ticari taksi denetimi... Çok sayıda sürücüye cezai işlem uygulandı
Şişli'de ticari taksi denetimi... Çok sayıda sürücüye cezai işlem uygulandı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de ticari taksi denetimi... Çok sayıda sürücüye cezai işlem uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişli'de ticari taksi denetimi... Çok sayıda sürücüye cezai işlem uygulandı - Son Dakika
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