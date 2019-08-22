Şişli'de ticari taksi gasp eden suç makinesi tutuklandı

Ticari taksiyi gasp eden şüphelinin 11 ayrı suçtan 19 kaydının olduğu öğrenildi

İSTANBUL - Şişli'de bindi ticari taksi sürücüsünün cebindeki parayla birlikte aracı gasp eden şüpheli Başakşehir'de yakalandı. Emniyette 11 ayrı suçtan 19 kaydının olduğu tespit edilen suç makinesi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 09.30 sıralarında Şişli Feriyeköy Mezarlığı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mert Y. isimli şüpheli, Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde Polat Ö. idaresindeki ticari taksiye binerek Ataköy'e gideceğini söyledi. Kısa bir mesafe gittikten sonra Mert Y. ticari taksi sürücüsüne Feriköy Mezarlığına götürmesini istedi. Mezarlığa geldiklerinde ticari taksiden inen Mert Y. kısa bir süre sonra tekrar gelerek araca binip sürücü Polat Ö'yü bıçakla tehdit ederek cebindeki paraları çıkarmasını istedi. Sürücü Polat Ö. korkuyla cebindeki 80 TL'yi çıkartarak gaspçıya verip araçtan atlarken, gaspçı Mert Y. ise aracı alarak kayıplara karıştı. Sürücü durumu hemen polise bildirerek yardım istedi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde ticari taksiyi Başakşehir'de terk edilmiş halde buldu.

Çevrede kamera inceleme çalışması başlatan ekipler, kısa sürede gaspçı'nın kimliğini belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı. Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda Mert Y. olay günü yakalanarak gözaltına alındı.

Polis merkezinde yapılan incelemede gaspçı Mert Y'nin yağma, uyuşturucu kullanmak, kasten yaralama, taksirle adam öldürme, fuhuşa teşvik, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, cinsel saldırı, tehdit, genel güvenliği tehlikeye sokulması ve açıktan hırsızlık olmak üzere 11 ayrı suçtan 19 kaydının olduğu tespit edildi. Suç makinesi Mert Y. polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.