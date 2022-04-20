Şişli'de ticari taksi sürücülerine denetim - Son Dakika
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Şişli'de ticari taksi sürücülerine denetim

20.04.2022 14:32
Şişli'de ticari taksi sürücülerine denetim

Ticari taksi sürücülerine yönelik denetimler sürüyor.

Ticari taksi sürücülerine yönelik denetimler sürüyor. Şişli'de yapılan denetimlerde kemer takmayan, seyir halinde telefonla konuşan taksi şoförlerine ceza kesildi.

İstanbul Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Şişli'de taksi denetimi gerçekleştirdi. Taksiler tek tek durduruldu. Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri, sürücülerin ehliyeti tek tek incelendi. Denetimler sırasında emniyet kemeri takmayan 2 kişiye 196'şar TL, seyir halinde telefonda konuşan 1 kişiye ise 427 TL para cezası kesildi. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Şişli'de ticari taksi sürücülerine denetim
Şişli'de ticari taksi sürücülerine denetim

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Trafik Şube Müdürlüğü, İstanbul, Şişli, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de ticari taksi sürücülerine denetim - Son Dakika


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