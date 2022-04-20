Şişli'de ticari taksi sürücülerine denetim... Kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı - Son Dakika

Şişli'de ticari taksi sürücülerine denetim... Kurallara uymayan taksicilere ceza yağdı
İSTANBUL - Ticari taksi sürücülerine yönelik denetimler sürüyor. Şişli'de yapılan denetimlerde kemer takmayan, seyir halinde telefonla konuşan taksi şoförlerine ceza kesildi.
İstanbul Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Şişli'de taksi denetimi gerçekleştirdi. Taksiler tek tek durdurularak. Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri, sürücülerin ehliyeti tek tek incelendi. Denetimler sırasında emniyet kemeri takmayan 2 kişiye 196'şar TL, seyir halinde telefonda konuşan 1 kişiye ise 427 TL para cezası kesildi. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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