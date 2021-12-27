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Şişli'de ticari taksilere denetim - Son Dakika

Şişli'de ticari taksilere denetim

27.12.2021 13:09
Şişli'de ticari taksilere denetim

Şişli'de polis ekipleri ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Şişli'de polis ekipleri ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde aranması bulunan bir taksici gözaltına alınırken, bir taksi ise belgesi olmadığı gerekçesiyle trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekipleri Mecidiyeköy'de ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygulama boyunca çok sayıda taksi sürücüsü durduruldu. Yapılan denetimlerde ticari taksiler haricinde korsan taksicilik yapabileceği şüphesiyle birçok sivil araç da durdurularak kontrol edildi. Kontroller esnasında belgesi olmayan bir taksi trafikten men edildi. Taksi çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürülürken, aranması bulunan sürücü ise gözaltına alındı. - İSTANBUL

Şişli'de ticari taksilere denetim
Şişli'de ticari taksilere denetim
Şişli'de ticari taksilere denetim
Şişli'de ticari taksilere denetim
Şişli'de ticari taksilere denetim
Şişli'de ticari taksilere denetim
Şişli'de ticari taksilere denetim
Şişli'de ticari taksilere denetim

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Mecidiyeköy, Polis, Taksi, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de ticari taksilere denetim - Son Dakika


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