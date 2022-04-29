Şişli'de ticari taksilere yönelik denetim - Son Dakika
Üye Girişi

Şişli'de ticari taksilere yönelik denetim

29.04.2022 14:41
Şişli'de ticari taksilere yönelik denetim

Şişli'de sivil trafik ekipleri tarafından ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Şişli'de sivil trafik ekipleri tarafından ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde yolcu seçen bir taksi sürücüsüne bin 823 lira ceza kesilirken, aracı da trafikten men edildi.

Şişli Mecidiyeköy'de ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirildi. Yolcu seçen, kısa mesafede yolcu almayan, taksimetre açmayan sürücülere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan taksicilerin belgeleri kontrol edildi. Kurallara uymadığı için durdurulan sürücü Ömer Alkılıç, basın mensuplarına tepki gösterirken, taksiciye seyir halinde telefonla konuştuğu ve emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle toplam 623 lira ceza kesildi.

Denetim esnasında bir sürücüye ise yolcu seçtiği için cezai işlem uygulandı. İş görüşmesine gitmek için taksiye binmek istediğini söyleyen vatandaş ise, "İş görüşmesine gidecektim. Boş musunuz diye sordum bana nereye gideceğimi sordu. Seyrantepe'ye gideceğimi söyleyince dolu dedi. Kısa mesafe olarak mı gördü bilemiyorum ama ben şu an iş görüşmesine gideceğim ve taksiye ihtiyacım var. Eğer dolu ise bana nereye gideceğimi sormadan önce dolu desin neden nereye gideceğimi söyledikten sonra dolu olduğunu söylüyor?" dedi. Yolcu seçtiği belirlenen taksi sürücüsüne bin 823 lira ceza kesilirken, aracı da trafikten men edildi. - İSTANBUL

Şişli'de ticari taksilere yönelik denetim
Şişli'de ticari taksilere yönelik denetim
Şişli'de ticari taksilere yönelik denetim
Şişli'de ticari taksilere yönelik denetim

YORUMLAR
500
Son dakika haberi! Kırmızı ışıkta geçen ticari taksinin İran uyruklu yolcusu hayatını kaybetti Son dakika haberi! Kırmızı ışıkta geçen ticari taksinin İran uyruklu yolcusu hayatını kaybetti Antalya'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada İranlı kadın yolcu öldü Antalya'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada İranlı kadın yolcu öldü

Mecidiyeköy, Taksi, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de ticari taksilere yönelik denetim - Son Dakika


Son Dakika
15:01 Otomobilin çarptığı köpek tampona sıkıştı
15:00 MFÖ'nün solistlerinden Özkan Uğur, 3. kez kanser olduğunu duyurdu
14:52 Kadir Gecesi'nde Devlet Bahçeli ile görüşen Hakan Ural detayları anlattı
14:40 Vernik fabrikasını ziyaret eden Şadi Yazıcı fotoğraf paylaştı, patlamanın şiddeti ortaya çıktı
14:37 Çıkan tartışma korkunç bitti: Genç kadın kocasını öldürdü
14:34 İBB'nin "bizim çalışanımız değil" dediği, PKK kampından görüntüleri çıkan Şafak Duran tutuklandı
14:23 İlk bölümüyle bu akşam ekranlarda olacak İyilik dizisinde neler olacak?
14:15 Tuzla'da büyük yangın görüntülendi: İşte vernik fabrikasındaki büyük patlama anı
14:11 Kaderimin Oyunu dizisinde bu akşam neler olacak? Helin, Cemal ve Asiye'yi öğrenince nasıl bir tepki verecek?
14:08 Tuzla'da boya ve vernik fabrikasında patlama: 3 işçi öldü, 6 işçi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 15:09:17. #1.12#
SON DAKİKA: Şişli'de ticari taksilere yönelik denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement