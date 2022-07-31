İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE NARKOTİK VE ASAYİŞ DENETİMİ - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE NARKOTİK VE ASAYİŞ DENETİMİ

31.07.2022 12:43

ŞİŞLİ'de 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim yapıldı.

ŞİŞLİ'de 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kuştepe Mahallesi başta olmak üzere Şişli genelinde dün gece saat 22.00'de denetim yaptı. 'Torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen denetimde metruk binalar, parklar ve sokaklar tek tek kontrol edildi. Şüpheli görülenlere GBT (Genel Bilgi Taraması) işlemi yapıldı.


YORUMLAR
500
Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı Diyarbakır'da zehir taciri tutuklandı Diyarbakır'da zehir taciri tutuklandı
Kaynak: DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE NARKOTİK VE ASAYİŞ DENETİMİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:00 Sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 12 yaralı
22:56 DEVA Partisi lideri Babacan'dan Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine cevap: Neden istifa ettiğimde kal diye ısrar ettin
22:42 Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
22:17 Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun, kendisine kulüp aramaya başladı!
22:00 Ankara'da üç farklı alevi kurumuna saldırı gerçekleşti! Kaçan şüpheli yolda yakalandı
21:54 AK Partili Hamza Dağ EYT için tarih verdi: 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek
21:53 ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı! Tekrar karantinaya girecek
21:39 Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık karşılaşmasında Sampdoria ile berabere kaldı!
21:33 Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına Meral Akşener'den tepki geldi: Sanırsınız müjde
21:21 Liverpool, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 13:28:23. #1.11#
SON DAKİKA: İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE NARKOTİK VE ASAYİŞ DENETİMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement