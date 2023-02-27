Şişli'de torbacıları döven gençler konuştu"Uyuşturucuya karşıyız, toplandık bir güzel dövdük"

İSTANBUL - Okmeydanı'nda torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarını önce darp edem ardından da itiraf ettiren mahalleli o anları İHA'ya anlattı. Gençler, "Uyuşturucu satıyorlarmış biz kendi mahallemizde böyle şeylere karşıyız. Hep birlikte toplandık yakaladık bir güzel dövdük" dedi. Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, akşamüstü iki şahıs sokak üzerinde eroin diye bilinen uyuşturucu madde satmak istemişti. Bunu fark eden mahalleli iki şahsı yakaladıktan sonra tekme ve yumruklarla darp etmişti. Yüzü kanlar içinde kalan iki şahıs mahalleli tarafından konuşturularak uyuşturucu sattıklarını itiraf etmişti.Önce darp sonra itiraf ettirilmiştiŞahısları üstlerinden ise uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen binlerce lira ve 6 paket satışa hazır eroin maddesi ele geçirilmişti Şahıslar ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansımıştı."Toplandık yakaladık bir güzel dövdük"Olayla ilgili konuşan bir genç, "Biz bu mahallenin gençleriyiz. Dün akşam kahvede çay içerken ufak bir kardeşimiz yanımıza geldi. Burada uyuşturucu ve eroin satıldığını söyledi. Kalabalık bir arkadaş grubumuz var toplandık gittik 30 dakika takip ettik. Gerçekten uyuşturucu satıyorlarmış biz kendi mahallemizde böyle şeylere karşıyız. Pislikten dolayı arkadaşlarımızı kardeşlerimizi kaybettik. Hep birlikte toplandık yakaladık bir güzel dövdük. Güzel de yaptığımıza inanıyorum halkta destek çıktı bize" dedi."Mahallemizde hep birlikte uyuşturucu satışına karşı duruyoruz"Bir başka mahalleli ise, "Söyleyecek fazla bir şey yok kardeşlerim gerekeni yapıp polise teslim etmiş. Mahallemizde hep birlikte uyuşturucu satışına karşı duruyoruz. Esnafız mahallemizde istemiyoruz benimde üç tane çocuğum var onlarında uyuşturucu kullanmasını istemem. Kardeşlerimde Allah razı olsun" ifadelerini kullandı."Gereken savaşı vermeye hazırız"Bir diğer genç ise, "Mahallemizin uyuşturucudan uzak olmasını istiyoruz elimizden geldiğince buna çaba gösteriyoruz. Gereken savaşı vermeye hazırız bu mahalle için" diye konuştu.