Üye Girişi
ŞİŞLİ'DE TRAFİĞİ KAPATAN MOTOSİKLETLİ ETRAFI DUMAN ALTINDA BIRAKTI - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE TRAFİĞİ KAPATAN MOTOSİKLETLİ ETRAFI DUMAN ALTINDA BIRAKTI

04.02.2022 14:52
ŞİŞLİ'DE TRAFİĞİ KAPATAN MOTOSİKLETLİ ETRAFI DUMAN ALTINDA BIRAKTI

ŞİŞLİ'de motosikletli bir grup trafikte patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu.

ŞİŞLİ'de motosikletli bir grup trafikte patinaj çekerek ortalığı dumana boğdu. Trafikteki araçlar kapanan yolu korna çalarak protesto etti. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde geçen salı akşam saatlerinde meydana geldi. Bir grup motosikletli cadde üzerinde giderken birden durdu. Trafiği kapatan motosikletlilerden ikisi, motosikleti patinaj çektirerek etrafı duman içinde bıraktı. Çevredekiler yaşanan durumu korna çalarak protesto etti. Motosikletli grup bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntü dökümü:

--------------Trafiği kapatan motosikletli grupİki motosikletlinin patinaj çekerek ortalığı duman içinde bırakmasıKorna çalan otomobillerMotosikletlilerin olay yerinden ayrılması

Genel ve detaylar


YORUMLAR
500

Hürriyet, Protesto, Şişli, Salı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE TRAFİĞİ KAPATAN MOTOSİKLETLİ ETRAFI DUMAN ALTINDA BIRAKTI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:47 Adana Demirspor Başkanı Sancak: Dele Alli transferi, Lampard araya girince yattı
14:47 Isparta'nın büyük bölümü 30 saattir elektriksiz! Kar elektrik kablolarını kopardı, belediye başkanı "sabır" dedi
14:42 JP Morgan, Türkiye için enflasyon tahminini paylaştı: Mayısta yüzde 55 ile zirve yapacak
14:36 Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz Yunan askerlerine teslim olacak mı?
14:24 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak?
14:23 Elini öpmeyen 2,5 yaşındaki yeğenini dövdü, daha sonra kendisine "ağabey'" demeyen yengesini 37 yerinden bıçakladı
14:20 2021'in en dikkat çeken şikayetleri belirlendi: Ayranın içinden çiğnenmiş sakız çıktı
14:20 ABD'de fen öğretmeniyken, IŞİD'e katıldı: İşte IŞİD'in kadın taburlarını yöneten ABD'li kadın
14:13 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Esra yaşıyor mu?
14:01 CHP Genel Başkanı Kılaçdaroğlu: Seçimlerin sonbaharda olacağını düşünüyorum!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 14:58:25. #1.13#
SON DAKİKA: ŞİŞLİ'DE TRAFİĞİ KAPATAN MOTOSİKLETLİ ETRAFI DUMAN ALTINDA BIRAKTI - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement