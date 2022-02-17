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Şişli'de trafik denetimi - Son Dakika

Şişli'de trafik denetimi

17.02.2022 12:56
Şişli'de trafik denetimi

Şişli'de ticari taksiler başta olmak üzere trafik denetimi gerçekleştirildi.

Şişli'de ticari taksiler başta olmak üzere trafik denetimi gerçekleştirildi. Kurallara uymayan sürücülere ise cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, Şişli' de ticari taksiler başta olmak üzere trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimler esnasında emniyet kemeri takılı olmayan 5 kişiye toplam 980 TL, abartılı egzoz kullanan ve aracında çakar bulunan kişilere bin 800'er TL ve seyir halinde telefon kullanan kişiye ise 427 TL cezai işlem uygulandı. Denetimlerin süreceği öğrenildi. - İSTANBUL

Şişli'de trafik denetimi
Şişli'de trafik denetimi
Şişli'de trafik denetimi
Şişli'de trafik denetimi

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Türk Lirası, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de trafik denetimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişli'de trafik denetimi - Son Dakika
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