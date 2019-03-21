Son Dakika Haberleri: Şişli'de Trafik Kazası

Şişli'de Trafik Kazası

56 dakika önce

Şişli'de yokuş aşağı indiği sırada freni boşalan bir kamyon, park halindeki otomobillere çarparak durabildi.

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Şişli'de yokuş aşağı indiği sırada freni boşalan bir kamyon, park halindeki otomobillere çarparak durabildi.

Alınan bilgiye göre, Halide Edip Mahallesi Tanır Sokak'ta yokuş aşağı seyreden 34 TU 1198 plakalı kamyonun sürücüsü, aracının freninin boşalması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Park halindeki iki otomobile çarpan kamyon, kaldırım kenarındaki boşlukta asılı kalarak durabildi.

Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü asılı kalan araçtan, çevredekilerin yardımıyla çıkabildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, freni boşalan kamyonun yanı sıra park halindeki 4 otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:03 Kaynak: AA

Tanır, Şişli, Güncel
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