Son Dakika Haberleri: Şişli'de trafik kazası: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Şişli'de trafik kazası: 3 yaralı

56 dakika önce

Şişli'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Şişli'de trafik kazası: 3 yaralı, System.String[]
Şişli'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolundan Anadolu Yakası istikametine seyreden Fazilya K. idaresindeki 34 FV 4441 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden Atanur Ö. idaresindeki 34 AAS 209 plakalı otomobil, Mecidiyeköy'de çarpıştı. Arkadan gelen Ziya M. idaresindeki 34 BKG 441 plakalı otomobil de kazaya karıştı.
Kazada, biri çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle karayolunda trafik bir süre aksadı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:47 Kaynak: AA
Şişli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) Şerit değiştirmek isterken, önce korkuluklara daha sonra duvara çarptı Yok böyle bir tutku! Otomobil fiyatına tespih satılıyor İstanbul'un göbeğinde zincirleme kaza! 1'i çocuk 3 yaralı Son dakika! İzmir'de bir gemide meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 00:43:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şişli'de trafik kazası: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]