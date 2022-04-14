Şişli'de trafikte tartıştığı kişiyi darbeden zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Şişli'de trafikte tartıştığı kişiyi darbeden zanlı tutuklandı

14.04.2022 13:37

Şişli'de yaya olarak ilerlediği sırada kendisine hafifçe çarpan otomobilin sürücüsünü darbeden zanlı tutuklandı.

Şişli'de yaya olarak ilerlediği sırada kendisine hafifçe çarpan otomobilin sürücüsünü darbeden zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mecidiyeköy Mahallesi'nde 30 Mart günü yaşanan ve F.F.P. isimli otomobil sürücüsünün darbedilmesiyle sonuçlanan olaya ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, F.F.P. idaresindeki otomobilin, yaya olarak caddenin karşısına geçen O.S'ye hafifçe çarptığı, bunun üzerine O.S'nin önce otomobilin kapısını tekmelediği ve daha sonra sürücü F.F.P'yi darbettiği belirlendi.

Güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen olayın devamında, orada bulunan O.S'nin akrabası Z.K'nin de sürücü kapısını açarak F.F.P'ye saldırdığı tespit edildi.

O.S. ve Z.K'nin yakalanması için çalışma başlatan polis, iki şüpheliyi olaydan kısa süre sonra Mecidiyeköy Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheliden O.S. tutuklandı. Z.K. hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Şişli'de trafikte tartıştığı kişiyi darbeden zanlı tutuklandı
Şişli'de trafikte tartıştığı kişiyi darbeden zanlı tutuklandı
Şişli'de trafikte tartıştığı kişiyi darbeden zanlı tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Mecidiyeköy, Otomobil, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şişli'de trafikte tartıştığı kişiyi darbeden zanlı tutuklandı - Son Dakika


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