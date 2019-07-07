Son Dakika Haberleri: Şişli'de trafikte tartıştıkları sürücüye tekme tokat saldırdılar
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Şişli'de trafikte tartıştıkları sürücüye tekme tokat saldırdılar

38 dakika önce

ŞİŞLİ'de iki kişi trafikte tartıştıkları sürücüye tekme tokat saldırdı.

Şişli'de trafikte tartıştıkları sürücüye tekme tokat saldırdılar, System.String[]
ŞİŞLİ'de iki kişi trafikte tartıştıkları sürücüye tekme tokat saldırdı. Çevredekilerin sakinleştirmeye çalıştığı saldırganlar bir süre sonra araçlarına binerek uzaklaşırken o anlar cep telefonuyla kaydedildi.
Görüntüler akşam saatlerinde Şişli'de kaydedildi. 34 NV 0729 plakalı otomobil sürücüsü ile 06 BKK 504 plakalı araçta bulunan kişiler arasında bilinmeyen bir nedenle trafikte tartışma çıktı.   Okmeydanı'nda araçlarından inen iki kişi 34 NV 0729 plakalı otomobildeki sürücüyü darp etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntülerde şüphelilerin otomobilin ön kapılarını açarak, çift taraflı sürücüye saldırdıkları görülüyor. Yumruklarla sürücüye saldıran şüpheliler araya girmek isteyenlere aldırış etmiyor. Şüphelilerden biri hızını alamayıp, sürücüye tekmeler atıyor. Şüpheliler bir süre sonra çevredekilerin de araya girmesiyle otomobilden uzaklaşıyor.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 11:08 Kaynak: DHA
Şişli, Güncel
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