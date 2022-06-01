ŞİŞLİ'DE TRAFİKTE YUMRUK YUMRUĞA YOL VERME KAVGASI - Son Dakika
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ŞİŞLİ'DE TRAFİKTE YUMRUK YUMRUĞA YOL VERME KAVGASI

01.06.2022 09:43

ŞİŞLİ'de iki sürücü arasında çıkan trafik tartışması yumruklu kavgaya dönüştü.

ŞİŞLİ'de iki sürücü arasında çıkan trafik tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. Araya diğer sürücülerin girmesiyle kavga son buldu. Kavga güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Şişli Abide-i Hürriyet Caddesi'nde dün akşam saatlerine meydana geldi. Aynı yönde giden iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Araçlarından inen sürücüler kavga etmeye başladı. Birbirlerine yumruk atmaya ve vurmaya çalışan iki sürücü araya giren diğer sürücülerin tarafından sakinleştirildi. İki sürücü otomobillerine binerek olay yerinden ayrıldı. Trafikte yaşanan kavga güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ŞİŞLİ'DE TRAFİKTE YUMRUK YUMRUĞA YOL VERME KAVGASI
ŞİŞLİ'DE TRAFİKTE YUMRUK YUMRUĞA YOL VERME KAVGASI
ŞİŞLİ'DE TRAFİKTE YUMRUK YUMRUĞA YOL VERME KAVGASI
ŞİŞLİ'DE TRAFİKTE YUMRUK YUMRUĞA YOL VERME KAVGASI
ŞİŞLİ'DE TRAFİKTE YUMRUK YUMRUĞA YOL VERME KAVGASI
ŞİŞLİ'DE TRAFİKTE YUMRUK YUMRUĞA YOL VERME KAVGASI

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE TRAFİKTE YUMRUK YUMRUĞA YOL VERME KAVGASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞİŞLİ'DE TRAFİKTE YUMRUK YUMRUĞA YOL VERME KAVGASI - Son Dakika
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