Şişli'de turistin çantasını kapkaç yöntemiyle çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Şişli'de Rus turistin çantasını kapkaç yöntemiyle çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 21 Ağustos'ta Şişli'de Rusya vatandaşı Elena S.'nin çantasının kapkaç yöntemiyle çalınmasına ilişkin çalışma yürüten Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceledi.

Olayı gerçekleştiren şüphelinin Yasin B. (20) olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı kaçtığı sokakta yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyette daha önce kaydı olduğu belirlenen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin çantayı aldıktan sonra kaçması ve kadın turistin zanlının arkasından koşma anları yer alıyor.