ŞİŞLİ'DE HIRSIZLAR ÖNCE KAMERAYA SONRA POLİSE YAKALANDI

ŞİŞLİ'de üç ayrı iş yerinden alış veriş yapan 3 kişiden ikisi yakalandı.

Şişli Harbiye ve Meşrutiyet mahallelerindeki iş yerlerinden geçen hafta alış veriş yapan N.A., E.A.H. ve E.R. isimli kişilerin toplamda; 20 bin lira değerinde altın kolye, 2 adet cep telefonu ve kulaklık, 160 Euro, 11 bin 100 Dolar, 10 bin 500 lirasını çalarak olay yerinden uzaklaştı. Soyulduğunu anlayan kişilerin başvurusu üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede hırsızlık yapan kişilerin yaşı küçük N.K. ve B.T. isimli kişiler olduğu belirlendi. İki şüpheli Teşvikiye'de yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemede şüphelilerin toplamda 13 adet 'Açıktan Hırsızlık' suçundan kaydının olduğu belirlendi. İki şüpheli, sevk edildikleri adli makamlar tarafından serbest bırakıldı.Şüphelilerin iş yerlerine girişleri ve çıkışları görülüyor. Gözlerine kestirdikleri kişilerden hırsızlık yaptıktan sonra iş yerlerini terk ediyorlar.