ŞİŞLİ'DE ULAŞIM ZAMMI PROTESTOSU - Son Dakika

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Mertcan ÖZTÜRK/ İstanbul DHA

Halk Evleri ve Türkiye Komünist Hareketi üyeleri, Mecidiyeköy'de toplanarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin yaptığı yüzde 35'lik ulaşım zammını protesto etti.

Halk Evleri ve Türkiye Komünist Hareketi üyeleri, Mecidiyeköy Metrobüs Durağında saat 19.00'da toplanarak İBB'nin yaptığı yüzde 35'lik ulaşım zam kararını protesto etti. Slogan atan eylemciler illerinde, "İnsanca Yaşamak İstiyoruz!" "Parasız Ulaşım Haktır, Zamlar Geri Alınsın", "Parasız Ulaşım" gibi pankartlar taşıdı. Geniş güvenlik önlemi altında gerçekleştirilen eylem, basın açıklamalarının ardından olaysız sona erdi.

Alınan kararla, tam bilet fiyatı 2,60 liradan 3,50'ye, öğrenci bilet fiyatı da 1,25 liradan 1,70 liraya yükselmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Eylemcilerin Mecidiyeköy Metrobüs durağında toplanması

-Slogan atmaları

-Pankartlar

-Basın Açıklaması

-Genel ve detay görüntüler