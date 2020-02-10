Şişli'de ulaşım zammı protestosu - Son Dakika
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Şişli'de ulaşım zammı protestosu

6 saat önce

Haber-Kamera Ertan KILIÇ-Mertcan ÖZTÜRK İstanbul DHAHalk Evleri ve Türkiye Komünist Hareketi üyeleri, Mecidiyeköy'de toplanarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin yaptığı yüzde 35'lik ulaşım zammını protesto etti.

Haber-Kamera Ertan KILIÇ-Mertcan ÖZTÜRK İstanbul DHA

Halk Evleri ve Türkiye Komünist Hareketi üyeleri, Mecidiyeköy'de toplanarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)'nin yaptığı yüzde 35'lik ulaşım zammını protesto etti.

Halk Evleri ve Türkiye Komünist Hareketi üyeleri, Mecidiyeköy Metrobüs Durağında saat 19.00'da toplanarak İBB'nin yaptığı yüzde 35'lik ulaşım zam kararını protesto etti. Slogan atan eylemciler illerinde, İnsanca Yaşamak İstiyoruz! Parasız Ulaşım Haktır, Zamlar Geri Alınsın, Parasız Ulaşım gibi pankartlar taşıdı. Geniş güvenlik önlemi altında gerçekleştirilen eylem, basın açıklamalarının ardından olaysız sona erdi.

Alınan kararla, tam bilet fiyatı 2,60 liradan 3,50'ye, öğrenci bilet fiyatı da 1,25 liradan 1,70 liraya yükselmişti.

Şişli'de ulaşım zammı protestosu

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:14 Kaynak: DHA
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