ŞİŞLİ'DE UMDUĞUNU BULAMADI; AYAKKABILARI ÇALMAKTA KARARSIZ KALDI - Son Dakika
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ŞİŞLİ'DE UMDUĞUNU BULAMADI; AYAKKABILARI ÇALMAKTA KARARSIZ KALDI

22.03.2022 10:53
ŞİŞLİ'DE UMDUĞUNU BULAMADI; AYAKKABILARI ÇALMAKTA KARARSIZ KALDI

ŞİŞLİ'DE UMDUĞUNU BULAMADI; AYAKKABILARI ÇALMAKTA KARARSIZ KALDIÖmer ÇETİNASLAN/ ? ŞİŞLİ'de, bir apartmana giren hırsızlık şüphelisi, gözüne kestirdiği ayakkabıları el feneri açarak, uzun süre inceledi.

ŞİŞLİ'DE UMDUĞUNU BULAMADI; AYAKKABILARI ÇALMAKTA KARARSIZ KALDI

Ömer ÇETİNASLAN/ ? ŞİŞLİ'de, bir apartmana giren hırsızlık şüphelisi, gözüne kestirdiği ayakkabıları el feneri açarak, uzun süre inceledi. Şüphelinin ayakkabıları çalmakta kararsız kaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen cumartesi günü saat 20.30 sıralarında, Nişantaşı'nda meydana geldi. Bir apartmana giren şüpheli, daire kapısının önündeki ayakkabıları gözüne kestirdi. El feneri açarak, uzun süre incelediği ayakkabıları çalmaktan vazgeçen şüpheli, gitmeye karar verdikten sonra bir süre durup düşündü. Son olarak çalmaya karar verdiği ayakkabıları, montunun içine sokarak apartmandan ayrıldı.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Şüphelinin ayakkabıları çalmakta kararsız kaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, apartmana giren şüpheli, bir dairenin önündeki ayakkabıları el feneri açarak, inceliyor. Ancak çalmaktan vazgeçip başka bir kapıya yöneliyor. Burada da umduğunu bulamayan şüpheli, geri dönüp ayakkabıları eline alarak incelemeye başlıyor. Uzun süre inceleme yapan şüpheli, çalmaktan vazgeçtiği ayakkabıyı bırakıyor. Şüpheli, duvara yaslanıp bir süre düşündükten sonra yeniden ayakkabıyı çalmaya karar veriyor. Aldığı ayakkabıları montunun içine sokarak apartmandan ayrılıyor.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE UMDUĞUNU BULAMADI; AYAKKABILARI ÇALMAKTA KARARSIZ KALDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ŞİŞLİ'DE UMDUĞUNU BULAMADI; AYAKKABILARI ÇALMAKTA KARARSIZ KALDI - Son Dakika
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