Şişli'de üniversite öğrencisinin okul harçlığı gasp edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şişli'de üniversite öğrencisinin okul harçlığı gasp edildi - Son Dakika

Şişli'de üniversite öğrencisinin okul harçlığı gasp edildi

6 saat önce

ŞİŞLİ'de okula gitmek için metro durağına inen üniversite öğrencisi burada bıçak tehdidi ile gasp edildi.

Şişli'de üniversite öğrencisinin okul harçlığı gasp edildi, System.String[]
ŞİŞLİ'de okula gitmek için metro durağına inen üniversite öğrencisi burada bıçak tehdidi ile gasp edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

Olay önceki gün Şişli Metro Durağı'nda meydana geldi. Üniversite öğrencisi, Ege Sercan okula gitmek için metro durağına inerken iddiaya göre burada bir kişi tarafından önü kesildi. Ege Sercan'ın önünü kesen kişi üniversite öğrencisinden üstündeki paraları çıkarmasını istedi.

"SENİ BIÇAKLARIM DEDİ"

Sercan ilk olarak buna karşı çıkarken şüpheli "Seni bıçaklarım." diyerek tehdit etti. Korkuya kapılan Sercan cebindeki bir miktar okul harçlığını gaspçıya verdi. Ege Sercan, şüphelinin yanından uzaklaşmasıyla polisi arayıp ihbarda bulundu.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay yerine gelen Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı sivil polis ekibi Sercan'ın eşgalini tarif ettiği kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan İ.B., Şişli Asayiş Büro Amirliğine teslim edildi. Zanlıdan şikayetçi olan üniversite öğrencisi Ege Sercan da Şişli Devriye Ekipler Amirliği ekiplerince polis merkezine götürüldü. Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.B. serbest bırakıldı.


- İstanbul
Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 10:46 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan, şehit annelerinin konuşmalarının yer aldığı videoyu izlerken gözyaşlarını tutamadı
Yunan güvenlik güçlerinin sert müdahalesinde 4 göçmen yaralandı "Evlat nöbetinde" 2 aile daha evladı ile buluşuyor Yaşlı kadını aracıyla ezip, "tencereler devrildi sandım" diyen şoför serbest bırakıldı

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 17:46:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şişli'de üniversite öğrencisinin okul harçlığı gasp edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]