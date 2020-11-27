Genç kadının kaldığı odada inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kadının düşmesiyle gürültüyü duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı kadın, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Şişli 'de 19 Mayıs Mahallesi'nde yaşandı. 19 Mayıs Caddesi'nde konakladığı ünlü bir otelin birinci kattaki odasının penceresinden binanın önündeki tentenin üzerine düşen yabancı uyruklu genç kadın yaralandı.

ŞİŞLİ'de kaldığı ünlü bir otelin penceresinden düşen yabancı uyruklu genç kadın yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Şişli'de ünlü bir otelin penceresinden düşen kadın yaralandı - Son Dakika

Moderna ve Pfizer'in geliştirdiği aşıların yan etkileri belli oldu

Türk gemisine yapılan hukuk dışı baskınla ilgili düğmeye basıldı! Savaş gemileri sahaya iniyor

Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu

Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi