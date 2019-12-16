ŞİŞLİ'DE ÜST GEÇİDİ KULLANMAYAN YAYA ÖLDÜ - Son Dakika
Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE ÜST GEÇİDİ KULLANMAYAN YAYA ÖLDÜ - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE ÜST GEÇİDİ KULLANMAYAN YAYA ÖLDÜ

6 saat önce

Kazanın ardından üstgeçidi kullanmayarak canlarını tehlikeye atan yayalar kamerada.

ŞİŞLİ'DE ÜST GEÇİDİ KULLANMAYAN YAYA ÖLDÜ, System.String[]

-Kazanın ardından üstgeçidi kullanmayarak canlarını tehlikeye atan yayalar kamerada.

Haber-Kamera : Oğuzcan YAZAR, Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, - ŞİŞLİ'de üst geçidi kullanmayarak, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle park halindeki kamyonetin altına fırlayan kişi öldü. Öte yandan hayatını kaybeden kişinin cesedi olay yerinden kaldırılmadan, başka yayaların da üst geçidi kullanmayıp, yolun karşısına geçmeleri kameralara yansıdı.

Olay, Şişli, Piyalepaşa Bulvarı, Çağlayan istikametinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kişi akan trafiğin arasından karşıya geçmek için yola çıktı. Yola çıkan kişiye 34 BFF 429 plakalı otomobil şiddetle çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaya, yol kenarında park halinde olan bir kamyonetin altına fırlayarak olduğu yerde sıkıştı. Yayaya çarptığını gören sürücü ise aracını durdurarak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kamyonetin altında kalan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Otomobilin sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

"ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE ARACIMIN ALTINA FIRLAYARAK OLDUĞU YERDE SIKIŞTI"

Telefonunun çalması üzerine aracını sağa çekerek park eden sürücü Mehmet Karaoğlu, "Telefon çaldı, aracımı sağa çekerek konuşmaya başladım. O esnada karşıdan karşıya geçmeye çalışan kişiye siyah otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle o kişi benim aracımın altına fırlayarak olduğu yerde sıkıştı. Biz de sağlık ekiplerine haber verdik" dedi.

CANLARINI TEHLİKEYE ATTILAR

Öte yandan yayanın hayatını kaybettiği kaza yerinin yaklaşık 50 metre yakınında üst geçit olduğu görüldü. Ölümle sonuçlanan kazaya rağmen yayaların seyir halindeki otomobillere aldırmadan karşıdan karşıya geçmeye çalışması dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:

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Hayatını kaybeden kişiden detay

Vatandaşla röportaj

Sağlık ekiplerinden detay

Kaza yapan sürücüden detay

Genel detaylar


Polis, Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:00 Kaynak: DHA
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