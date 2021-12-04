ŞİŞLİ'DE UYUŞTURUCU ALIŞVERİŞİNE POLİSTEN SUÇÜSTÜ - Son Dakika

ŞİŞLİ'de, lüks bir rezidans önünde uyuşturucu alışverişi yaparken suçüstü yapılan iki kişi, polisle yaşanan kovalamaca sonrası yakalandı. Uyuşturucu maddeyi satın alan kişinin polisten kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bomonti'de geçtiğimiz ay meydana gelen olayda, lüks bir rezidans önünde uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı alan Şişli Asayiş Büro Amirliğine bağlı bir polis ekibi, gerekli tedbirleri alarak rezidans önünde beklemeye başladı. İhbarı yapılan 34 CMP 091 plakalı otomobil bir süre sonra rezidans önüne gelerek durdu. Yol kenarında bekleyen bir kişinin binmesinin ardından otomobil tekrar harekete etti. Polis ekibi, yaklaşık 10 metre sonra ilerleyen otomobilin önünü keserek durdurdu. Bu sırada, otomobile sonradan binen kişi, polisin dur ihtarına rağmen koşarak lüks rezidansa girdi. Polis, kaçan kişiyi asansöre bineceği sırada yakalayarak gözaltına aldı. Adının B.A.C. olduğu öğrenilen kişinin üzerinde yapılan aramada 3.90 gram uyuşturucu madde bulundu. B.A.C., o esnada yapılan sorgusunda uyuşturucu maddeyi, indiği arabayı kullanan F.K. adlı kişiden bin lira karşılığında satın aldığını itiraf etti.

Bu sırada, otomobilden çıkarılan F.K., gözaltına alınırken polise direnerek kaçmaya başladı. F.K., kısa bir kovalamacanın ardından yakalandı. F.K.'nın üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu madde satışından aldığı para bulundu. Otomobilde yapılan aramada ise sürücü koltuğu önündeki paspasa atılmış 3.90 gram uyuşturucu madde ile 6 bin 900 lira bulundu.

Polisteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan F.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu maddeyi satın alan B.A.C.'nin, polisten kaçtığı anlar lüks rezidansın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, uyuşturucu alışverişi yapılan otomobilin polis aracıyla önü kesilerek durdurulması, ardından araçtan inen kişinin rezidansa doğru koşması görülüyor. Rezidanstaki turnikelerden atlayan müşteri, asansöre bineceği sırada özel güvenlik görevlisinin yardımıyla polis tarafından yakalanıyor.