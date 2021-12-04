Son dakika haberi: Şişli'de uyuşturucu madde alışverişi yapan iki kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Şişli'de uyuşturucu madde alışverişi yaptıkları gerekçesiyle iki kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bomonti'de bir araçtan uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarı üzerine bir otomobili izlemeye başladı. Takip sırasında bir kişinin otomobile binerek uyuşturucu madde aldığı tespit edildi.

Polis ekipleri, hareket etmeye hazırlanan şüpheli otomobili durdurdu. Bu sırada araca sonradan binen kişi, polisin "dur" ihtarına uymayarak yakındaki rezidansa girdi. Ekipler, kaçan şüpheliyi asansöre bineceği sırada yakaladı.

Polis ekipleri, uyuşturucu madde satan F.K'yi de gözaltına aldı.

Yapılan aramada F.K'nin üzerinde 3,90 gram uyuşturucu madde ile 6 bin 900 lira, diğer şüpheli B.A.C'nin üzerinde ise 3,90 gram uyuşturucu madde bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen F.K, tutuklandı.