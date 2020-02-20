ŞİŞLİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel ŞİŞLİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU (1) - Son Dakika

ŞİŞLİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU (1)

6 saat önce

Haber-Kamera Özgür EREN Şişli Kuştepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, arama yapılan evlerde ruhsatsız silahlar ile uyuşturucu madde ele geçirilirken, daha önceden de aranan kişiler de gözaltına alındı.

ŞİŞLİ'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU (1), System.String[]

Haber-Kamera Özgür EREN

Şişli Kuştepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, arama yapılan evlerde ruhsatsız silahlar ile uyuşturucu madde ele geçirilirken, daha önceden de aranan kişiler de gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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- Polis araçlarının operasyon için ilerlemesi

-Polislerin eve girmesi

-Evde ve evin bahçesinde aramalar yapılması

-Polis köpeğinin apartmanda ve evde arama yapması

-Polis ekiplerinin evde arama yapması

-Evde bulunan ruhsatsız silah, para ve uyuşturucu maddelerden detay görüntü

-Polis ekiplerinin sokakta denetim yapması

-Şüpheli görülen yaya ve araçların durdurulması

-Araçların aranması

-Sürücü ve yolcuların aranması

-Özel harekat ve polis helikopterinden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar


Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:30 Kaynak: DHA
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