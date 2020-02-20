Şişli'de uyuşturucu operasyonu (1) - Son Dakika
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Şişli'de uyuşturucu operasyonu (1)

6 saat önce

ŞİŞLİ Kuştepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, arama yapılan evlerde ruhsatsız silahlar ile uyuşturucu madde ele geçirilirken, daha önceden de aranan kişiler de gözaltına alındı.

Şişli'de uyuşturucu operasyonu (1), System.String[]
ŞİŞLİ Kuştepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, arama yapılan evlerde ruhsatsız silahlar ile uyuşturucu madde ele geçirilirken, daha önceden de aranan kişiler de gözaltına alındı.


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:34 Kaynak: DHA
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