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Şişli'de uyuşturucu operasyonu

4 saat önce

Şişli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İran uyruklu zanlı tutuklandı.

Şişli'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Şişli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İran uyruklu zanlı tutuklandı.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Ağustos'ta İnönü Mahallesi'nde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu. Yapılan üst aramasında bir miktar mefamfetamin ele geçirilen Hüseyin K. (21) gözaltına alındı.

Hüseyin K'nin, uyuşturucuyu İran uyruklu Abbas A'dan (50) satın aldığını anlatması üzerine polis bu kişinin adresine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 1 kilo 94 gram metamfetamin, 108 gram Afyon sakızı, hassas terazi, 3 kilo 990 gram uyuşturucu imalatında kullanılan hammadde, 15 kilogramlık damıtma düzeneği, sahte ikamet izin kartı ve 3 bin 510 lira bulundu, İran uyruklu Abbas A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Hüseyin K. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Abbas A. tutuklandı.

Şişli, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 11:02 Kaynak: AA
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