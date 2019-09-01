Son Dakika Haberleri: Şişli'de uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Şişli'de uyuşturucu operasyonu

3 saat önce

ŞİŞLİ'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Şişli'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

ŞİŞLİ'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Ağustos'ta İnönü Mahallesi'nde şüphe üzerine durudurdukları Hüseyin K. (22)'nın üst aramasında bir adet Metamfetamin maddesi ele geçirdi. Ekipler, Hüseyin K. 'nın uyuşturucu maddeyi temin ettiği İran uyruklu Abbas A. (50) da aynı gün Şişli'de yakalandı. Abbas A.'nın İnönü Mahallesinde bulunan evinde yapılan aramalarda 1094,43 gram Metamfetamin, 108,17 gram Afyon sakızı,1 adet hassas terazi, 3.990 gram Uyuşturucu madde imalatında kullanılan ham madde, 15 kilogramlık damıtma düzeneği, 1 adet sahte ikamet izin kartı, 3 bin 510 lira para ele geçirildi.

İfadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Hüseyin K. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken,  İran uyruklu Abbas A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- İstanbul

İstanbul, Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 12:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li Türk'ten İmamoğlu'na sitem: CHP'nin kayyumlara tepkisi yetersiz
Galatasaray, Falcao'nun ne zaman İstanbul'a geleceğini açıkladı İmamoğlu onayladı, taksilerde zamlı tarife bu gece başlıyor İstanbul'da, 24 saat ulaşım dönemi başladı! Gece metrosunu 2 gecede kaç kişi kullandı?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.9.2019 16:03:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şişli'de uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]