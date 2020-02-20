Şişli'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şişli'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Şişli'de uyuşturucu operasyonu

7 saat önce

Şişli Kuştepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, arama yapılan evlerde ruhsatsız silahlar ile uyuşturucu madde ele geçirilirken, daha önceden de aranan kişiler de gözaltına alındı.

Şişli Kuştepe'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, arama yapılan evlerde ruhsatsız silahlar ile uyuşturucu madde ele geçirilirken, daha önceden de aranan kişiler de gözaltına alındı.

Şişli'de uyuşturucu operasyonu

Şişli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:47 Kaynak: DHA
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