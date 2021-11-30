Şişli'de uyuşturucu operasyonu: 19 şüpheli gözaltında - Son Dakika

Şişli'de uyuşturucu operasyonu: 19 şüpheli gözaltında

ŞİŞLİ'de torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu madde satışı yapan 29 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

ŞİŞLİ'de torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu madde satışı yapan 29 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 19 şüpheli yakalanırken, 10 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de bugün torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuştucu madde satışı yapan 29 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 10 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



Son Dakika

Avrupa Konseyi'nin gündeminde Kavala var! Türkiye'ye yaptırım masada!

Bu ev çok havadar! Çünkü 360 derece dönebiliyor!

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım

Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı

Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti

Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu

Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var