Şişli'de uyuşturucu satıcısına operasyon

Şişli'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 20 Ağustos günü saat 21.30'da İnönü Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu Hüseyin K'nın (22) üzerinde 1 adet metamfetamin maddesi ele geçirdi. Polis, Hüseyin K'nin uyuşturucu maddeyi temin ettiği yabancı uyruklu Abbas A.'yı da aynı gün Şişli'de düzenlediği operasyonla yakaladı. Şahsın adresinde yapılan aramada 1 kilo 94,43 gram metamfetamin maddesi, 108,17 gram Afyon sakızı, 1 adet hassas terazi, 3 kilo 990 gram uyuşturucu madde imalatında kullanılan ham madde, 15 kilogram dağıtma düzeneği, 1 adet sahte ikamet izin kartı ve 3 bin 510 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan Hüseyin K. ifadesinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, 21 Ağustos'ta adli makamlara sevk edilen Abbas A. ise tutuklandı. - İSTANBUL