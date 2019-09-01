Son Dakika Haberleri: Şişli'de uyuşturucu satıcısına operasyon
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Şişli'de uyuşturucu satıcısına operasyon

3 saat önce

Şişli'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Şişli'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 20 Ağustos günü saat 21.30'da İnönü Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurduğu Hüseyin K'nın (22) üzerinde 1 adet metamfetamin maddesi ele geçirdi. Polis, Hüseyin K'nin uyuşturucu maddeyi temin ettiği yabancı uyruklu Abbas A.'yı da aynı gün Şişli'de düzenlediği operasyonla yakaladı. Şahsın adresinde yapılan aramada 1 kilo 94,43 gram metamfetamin maddesi, 108,17 gram Afyon sakızı, 1 adet hassas terazi, 3 kilo 990 gram uyuşturucu madde imalatında kullanılan ham madde, 15 kilogram dağıtma düzeneği, 1 adet sahte ikamet izin kartı ve 3 bin 510 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan Hüseyin K. ifadesinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, 21 Ağustos'ta adli makamlara sevk edilen Abbas A. ise tutuklandı.

(İHA)

Polis, Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 12:10 Kaynak: İHA
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