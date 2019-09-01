Son Dakika Haberleri: - Şişli'de uyuşturucu satıcısına operasyon
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- Şişli'de uyuşturucu satıcısına operasyon

3 saat önce

- Şişli'de uyuşturucu satıcısına operasyonİSTANBUL - Şişli'de polis ekipleri uyuşturucu satıcına operasyon düzenlendi.

- Şişli'de uyuşturucu satıcısına operasyon

İSTANBUL - Şişli'de polis ekipleri uyuşturucu satıcına operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, satıcı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Ağustos günü saat 21.30'da İnönü mahallesinde şüphe üzerinde durdurduğu Hüseyin K'nin üzerinde 1 adet metamfetamin ele geçirdi. Ekipler, Hüseyin K'nin uyuşturucu maddesini temin ettiği yabancı uyruklu Abbas A. aynı gün Şişli'de yakaladı. Şahsın adresinde arama yapan ekipler, 1094,43 gram metamfetamin maddesi,108,17gram Afyon sakızı,1 adet hassas terazi, 3.990 gram uyuşturucu madde imhalatında kullanılan ham madde,15 kilogram dağıtma düzeneği,1 adet sahte ikamet izin kartı,farklı banknotlarda toplamda 3 bin 510 TL para ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıslardan Hüseyin K. ifadesinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, 21 Ağustos günü adli makamlara sevk edilen Abbas A. ise tutuklandı.

Polis, Şişli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 12:49 Kaynak: İHA
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