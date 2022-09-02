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İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde 20 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda özel harekat timleri de destek verdi. Operasyonda baskın yapılan evler didik didik aranırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Adresteki şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, İstanbul, Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şişli'de uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli eş zamanlı operasyon - Son Dakika

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