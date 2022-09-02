Şişli'de uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli eş zamanlı operasyon - Son Dakika
Üye Girişi

Şişli'de uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli eş zamanlı operasyon

02.09.2022 06:48

Şişli'de uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli eş zamanlı operasyon Şişli'de uyuşturucu tacirlerine yönelik helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şişli'de uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli eş zamanlı operasyon

İSTANBUL - Şişli'de uyuşturucu tacirlerine yönelik helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kuştepe Mahallesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında 20 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde 20 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda özel harekat timleri de destek verdi. Operasyonda baskın yapılan evler didik didik aranırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Adresteki şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Et yüklü kamyondan 77 kilo uyuşturucu çıktı; 5 tutuklama Et yüklü kamyondan 77 kilo uyuşturucu çıktı; 5 tutuklama ŞİŞLİ'DE HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI ŞİŞLİ'DE HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU: ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, İstanbul, Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şişli'de uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli eş zamanlı operasyon - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:46 Twitter duyurdu! "Düzenle" butonu kullanıma açılıyor
10:37 Şarkıcı Gülşen'in 3 yıla kadar hapsi isteniyor
10:32 Balayında eşini otel odasında bıraktı! 176 kişinin yakalandığı fuhuş operasyonunda yakalandı
10:21 Güne yükselişle başlayan gram altın 997 liradan satılıyor
09:59 İsviçre'nin en büyük ikinci bankası Credit Suisse, 3 bin 200 kişiyi işten çıkarıyor
10:00 Muharrem İnce'den çarpıcı sözler: Ben o gece genel merkeze gitseydim 1 milyon kişi CHP'yi yakardı
09:54 Dolar/TL haftanın son gününe yükselişle başladı! 18,21 seviyesinden işlem görüyor
09:49 İmam hatiplilere "sapık" diyen Gülşen'in, ezanı duyunca konseri durdurduğu görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı
09:41 Muhaliflere göre, AK Parti son anket sonrası büyük adımlar atmak için çalışmalarını hızlandırdı! 2023'ün başında büyük icraatler geliyor
09:43 Köprü bariyerine çarpıp paramparça olan otomobil 3 kişiye mezar oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 10:55:45. #1.11#
SON DAKİKA: Şişli'de uyuşturucu tacirlerine helikopter destekli eş zamanlı operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement