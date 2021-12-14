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Şişli'de vatandaşları isyan ettiren olay: Evlerinin önündeki araçlara park cezası kesildi - Son Dakika

Şişli'de vatandaşları isyan ettiren olay: Evlerinin önündeki araçlara park cezası kesildi

14.12.2021 15:58
Şişli'de vatandaşları isyan ettiren olay: Evlerinin önündeki araçlara park cezası kesildi

Şişli'de bir sokakta vatandaşlar, kapılarının önüne park ettiği araçlarına park cezası gelince şoke oldular.

Şişli'de bir sokakta vatandaşlar, kapılarının önüne park ettiği araçlarına park cezası gelince şoke oldular. Cezaları gören mahalle sakinleri, sokak üzerinde "park yapılmaz" tabelası olmadığını söyleyerek, "Ben 11 yıldır burada oturuyorum 11 yıldır neredeydi o zaman eğer burası taşıt yoluysa" dedi.

Şişli Eskişehir Mahallesi Pervaz Sokağı'nda oturan vatandaşların cep telefonuna, geçtiğimiz Pazar günü araçlarının yanlış park edildiği gerekçesiyle 144 lira idari yaptırım cezasına çarptırıldıklarını dair mesaj geldi. E-Devlet uygulaması üzerinden gelen cezaları öğrenmek isteyen vatandaşlar şoke oldu. Sokak üzerinde herhangi bir "Park Yapılamaz" tabelasının olmadığını belirten vatandaşlar, daha önce de aynı gerekçe ile kesilmiş cezaların da olduğunu fark etti. Sokakta yaşayan araç sahipleri, bu duruma itiraz edeceklerini ve cezaların asılsız olduğunu söyledi.

"BEN 11 YILDIR BURADA OTURUYORUM 11 YILDIR NEREDEYDİLER?"

Olayla ilgili konulan bir vatandaş, "Bütün sokağa ceza kesilmiş fakat ilginçtir ki cezada 'Taşıt yolu üzerinde park etmenin trafik işaretleriyle yasaklandığı yerlerde park etme' yazıyor. Burası taşıt yolu üzeri mi? Hayır, burası bir sokak. Park etme yeri de burası. Ayrıca trafik işaretleri ile yasaklandığı bölge diyor fakat siz burada bir trafik işareti görebiliyor musunuz? Hayır. Yani bu cezayı yazan polis kimse bir açıklama yapması gerekiyor çünkü neye göre yazıyor bu cezayı? O zaman herkes kafasına göre bir ceza yazsın. Kapıya park ettim diye bir ayın 6'sında bir ayın 12'sinde ceza yazılmış. Neye istinaden yazılıyor? Ben 11 yıldır burada oturuyorum 11 yıldır neredeydi o zaman eğer burası taşıt yoluysa? Park edilen bir sokak için bir yönetmelik yok. Bunu neye göre yapıyorlar Gayrettepe Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü bir açıklama yapmak zorunda. Benim aracım burada duruyor 3 tane ceza yiyorum. Kuzenim 2 haftadır burada yok arabası burada değil ara sokakta ama ceza yemiş. Neye istinaden yiyor?" dedi.

(Doğan Can Cesur - Onur Dursun - Abdulkadir Atmacan/ İHA)

Şişli'de vatandaşları isyan ettiren olay: Evlerinin önündeki araçlara park cezası kesildi
Şişli'de vatandaşları isyan ettiren olay: Evlerinin önündeki araçlara park cezası kesildi
Şişli'de vatandaşları isyan ettiren olay: Evlerinin önündeki araçlara park cezası kesildi
Şişli'de vatandaşları isyan ettiren olay: Evlerinin önündeki araçlara park cezası kesildi

Eskişehir, Tragger, Pazar, Şişli, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Şişli'de vatandaşları isyan ettiren olay: Evlerinin önündeki araçlara park cezası kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişli'de vatandaşları isyan ettiren olay: Evlerinin önündeki araçlara park cezası kesildi - Son Dakika
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