Şişli'de Vatandaşların Uyarılarına Aldırmayan Tır Sürücünün İnadı Kötü Bitti

Şişli'de vatandaşların uyarılarına aldırmayan tır sürücünün inadı kötü bitti Sokağa girmek için manevra yapan sürücü önce yoldan çıktı ardından dubalara çarptıİSTANBUL - Şişli'de demir yüklü tır sürücüsü vatandaşların uyarılarına aldırmayınca yoldan çıkarak kaldırım taşlarını yıkıp dubalara çarptı.

Şişli'de vatandaşların uyarılarına aldırmayan tır sürücünün inadı kötü bitti

Sokağa girmek için manevra yapan sürücü önce yoldan çıktı ardından dubalara çarptı



İSTANBUL - Şişli'de demir yüklü tır sürücüsü vatandaşların uyarılarına aldırmayınca yoldan çıkarak kaldırım taşlarını yıkıp dubalara çarptı. Manevra esnasında kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Tır şoförünün inat ettiği anlar da kameralara yansıdı.

Şişli, 19 Mayıs Mahallesi, Etfal Sokağı üzerinde öğlen saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Bölgede bulunan bir inşaata demir getiren tır dar bir sokağa girerek manevra yapmak istedi. Vatandaşların yolun dar olduğu uyarılarına aldırış etmeyen sürücü, dönebileceğini düşünerek manevra yapınca olanlar oldu. Tırın dorsesi manevranın etkisiyle yoldan çıkıp kaldırım taşlarını yerinden sökerek dubalara çarptı. O esnada kaldırımdan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi.

Dönemeyeceğini anlayan tır sürücüsü el frenin çekerek aracından indi. Panik yaşayan vatandaşlar ise durumu polis ve zabıta ekiplerine haber verdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Tır sürücüsüne kamu malına zarar vermek ve trafiğini tehlikeye düşürmekten ceza yazılacağı öğrenildi. Öte yandan tır şoförünün inat ettiği anlar kameralara yansırken tır nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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