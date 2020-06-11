Şişli'de virajı alamayan otomobil takla attı - Son Dakika

Şişli'de virajı alamayan otomobil takla attı

Şişli'de virajı alamayan bir otomobil, refüjdeki demir bariyerlere çarparak takla attı.

Şişli'de virajı alamayan bir otomobil, refüjdeki demir bariyerlere çarparak takla attı. Hafif yaralanan kadın sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.15 sıralarında Şişli Paşa Mahallesi Akar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İBB'de çalışanı Elif Aynur, 34 UA 4686 plakalı otomobiline binerek yola çıktı. Sürücü virajı alamayınca otomobilin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç refüjdeki demir bariyerlere çarparak takla attı. Kaza sonrası araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede trafik tek şeritten sağlanırken, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği görevlileri yolda dubalı önlem alarak trafiğin akışını sağladı. Kaza yerinde inceleme yapan ekipler tutanak tuttu.

Kazayla ilgili konuşan sürücü Elif Aynur'un arkadaşı, "Virajı alamamış, dalgınlığına gelmiş. Ters dönüyor ve düşüyor. Sürücü kadındı, hafif yaralı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı" dedi.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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