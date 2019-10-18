Son Dakika Haberleri: Şişli'de yabancı uyruklu kadın tartıştığı adamın başına tavayla vurdu
Son Dakika Güncel Şişli'de yabancı uyruklu kadın tartıştığı adamın başına tavayla vurdu

Şişli'de yabancı uyruklu kadın tartıştığı adamın başına tavayla vurdu

1 saat önce

Şişli'de yabancı uyruklu bir kadın, tartıştığı adamın başına tavayla vurdu.

Şişli'de yabancı uyruklu kadın tartıştığı adamın başına tavayla vurdu, System.String[]

Şişli'de yabancı uyruklu bir kadın, tartıştığı adamın başına tavayla vurdu.

Olay, saat 11.40 sıralarında Şişli Paşa Mahallesi Hasret Caddesi üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen Hajer S. isimli kadın ile bir erkek şahıs daire içerisinde tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü ve taraflar birbirlerine bıçak, mutfak tavası gibi aletlerle saldırmaya başladı. Bir süre sonra Hajer S., kavga esnasında mutfakta bulduğu tava ile adamın başına vurdu. Yabancı uyruklu erkek şahıs başına aldığı darbe ile kendinden geçti, kanlar içerisinde kaldı. Kavga esnasında kadının da küçük yaralar aldığı öğrenildi. Olayı duyan vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, durumu kontrol altına aldı. Sağlık ekiplerinin de olay yerine gelmesinin ardından yaralılara ilk müdahaleleri yapıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı yabancı uyruklu kadın ve erkek ambulansla Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

(İHA)

Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:00 Kaynak: İHA
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