Son Dakika Haberleri: Şişli'de yabancı uyruklu şahıs bacağından bıçaklandı
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Şişli'de yabancı uyruklu şahıs bacağından bıçaklandı

6 saat önce

Şişli Harbiye'de yabancı uyruklu bir şahıs tartışma sonucu sokak ortasında bacağından bıçaklandı.

Şişli'de yabancı uyruklu şahıs bacağından bıçaklandı, System.String[]

Şişli Harbiye'de yabancı uyruklu bir şahıs tartışma sonucu sokak ortasında bacağından bıçaklandı. Yaralı halde topallayarak markete giren şahıs yardım istedikten sonra bayılarak yere yığıldı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Olay, saat 08.50 sıralarında Şişli Harbiye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Osman Z. ile kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Osman Z. bacağından bıçaklandı. Olayın ardından şüpheliler ara sokaklara kaçarak kayıplara karışırken, yaralı ise can havliyle sokaktaki bir markete girdi.


Can havliyle markete sığınan yaralı bayıldı


Markette pantolonunu indiren şahıs, yarasını göstererek esnaftan yardım istedi. Bir süre sonra esnafın dışarıya çıkarttığı şahıs bir anda yere yığıldı. Yerde yardım bekleyen şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Libya uyruklu şahsı bıçaklayarak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Harbiye, Şişli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:17 Kaynak: İHA
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