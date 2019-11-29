Son Dakika Haberleri: Şişli'de yağmur etkili oldu
Son Dakika Güncel Şişli'de yağmur etkili oldu - Son Dakika

Şişli'de yağmur etkili oldu

6 saat önce

Mega kentte sabah saatlerinde etkili olan yağış ve fırtına Şişli'de de etkili oldu.

Şişli'de yağmur etkili oldu, System.String[]

Mega kentte sabah saatlerinde etkili olan yağış ve fırtına Şişli'de de etkili oldu. Şiddetini artıran yağış sürücülere zor anlar yaşattı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış ve fırtına başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman şiddetini arttırdı. Fırtınanın ve yağışın etkisiyle Şişli'de seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. - İSTANBUL

İstanbul, Sabah, Şişli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AVM'de indirim için saatlerce bekleyenler alkışla protesto etti
(Özel) Gaziantep'te sokak ortasında dövülen genç kadın, İHA'ya konuştu Şahane Cuma izdihamında camlar kırılınca 3 kişi yaralandı Bir günde iki İstanbul! Öğleden sonra beliren gökkuşağı kendine hayran bıraktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 18:06:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şişli'de yağmur etkili oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]