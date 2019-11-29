Şişli'de yağmur etkili oldu
6 saat önce
Mega kentte sabah saatlerinde etkili olan yağış ve fırtına Şişli'de de etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:38 Kaynak: İHA
Mega kentte sabah saatlerinde etkili olan yağış ve fırtına Şişli'de de etkili oldu. Şiddetini artıran yağış sürücülere zor anlar yaşattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış ve fırtına başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman şiddetini arttırdı. Fırtınanın ve yağışın etkisiyle Şişli'de seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. - İSTANBUL
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