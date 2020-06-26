Şişli'de yağmur etkili oldu - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul 'da yağış etkili oldu. Şişli'de aniden bastıran yağmur nedeniyle vatandaşlar akaryakıt istasyonuna sığındı. Yaklaşık 10 dakika süren yağış yerini güneşli havaya bıraktı.

Şişli 'de yağmur etkili oldu

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