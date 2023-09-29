Şişli'de Yağmur Sonrası Yolda Çökme Meydana Geldi - Son Dakika

Şişli'de Yağmur Sonrası Yolda Çökme Meydana Geldi

Son Güncelleme: 29.09.2023 16:28

Şişli'de etkili olan sağanak yağış sonrasında Kadırgalar Caddesi'nde yolda çökme meydana geldi. Oluşan çukur nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

İstanbul Şişli'de etkili olan yağmur sonrasında Kadırgalar Caddesi'nde yolda çökme meydana geldi. Oluşan çukur nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

DERİNLİĞİ 1 METREYİ BULDU

Şişli'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Harbiye Mahallesi Kadırgalar Caddesi'nde saat 15.00 sıralarında göçük oluştu. Yoldaki yaklaşık bir metre derinliğindeki göçük nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücülerin ihbarıyla olay yerine belediye ekipleri geldi. Göçüğün etrafına trafik konisi ve şerit çekildi. Yolda oluşan çökme nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Kaynak: DHA

Şişli, Belediye, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Şişli'de Yağmur Sonrası Yolda Çökme Meydana Geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şişli'de Yağmur Sonrası Yolda Çökme Meydana Geldi - Son Dakika
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