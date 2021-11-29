Şişli'de yakalanan hırsızlık şüphelisi adli kontrolle serbest bırakıldı - Son Dakika

Şişli'de içinde 20 bin dolar ve bin 900 lira bulunan çantanın çalınmasına ilişkin yakalanan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, M.A, Abide-i Hürriyet Caddesi'ndeki bir kafeteryada içerisinde 20 bin dolar, bin 900 lira ve çeşitli eşyalarının olduğu sırt çantasının çalınması üzerine şikayette bulundu.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliğini belirlediği S.D. isimli şüphelinin Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'ndeki adresine baskın yaptı.

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuru tespit edilemedi.

Adliyeye sevk edilen S.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.