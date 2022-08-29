Olay, akşam saatlerinde Halaskargazi Mahallesi Halaskargazi Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 4. katında meydana geldi. İddiaya göre, yakınları tarafından kendisine 2 gündür ulaşılamayan Ahmet Özçelik'in evine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Merdivenle 4. kata çıkarak camdan eve giren itfaiye ekipleri, Ahmet Özçelik'i kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ölen kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Ahmet Özçelik, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

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