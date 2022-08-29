İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

29.08.2022 01:37
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

ŞİŞLİ'de yalnız yaşayan Ahmet Özçelik, evinde ölü olarak bulundu.

ŞİŞLİ'de yalnız yaşayan Ahmet Özçelik, evinde ölü olarak bulundu. Olay, Özçelik'in yakınlarının haber alamaması nedeniyle yardım istediği itfaiyenin eve girmesi ile ortaya çıktı.

Olay, akşam saatlerinde Halaskargazi Mahallesi Halaskargazi Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 4. katında meydana geldi. İddiaya göre, yakınları tarafından kendisine 2 gündür ulaşılamayan Ahmet Özçelik'in evine  polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Merdivenle 4. kata çıkarak camdan eve giren itfaiye ekipleri, Ahmet Özçelik'i kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ölen kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Şişli'de bir kişi yaşadığı dairede ölü bulundu Şişli'de bir kişi yaşadığı dairede ölü bulundu İSTANBUL-KARTAL'DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YAYALARA ÇARPTI: 4 YARALI İSTANBUL-KARTAL'DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ YAYALARA ÇARPTI: 4 YARALI
Kaynak: DHA

Ahmet Özçelik, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:42 Murat Dalkılıç ve Murat Boz, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un düğününde davetlileri eğlendirdi
00:30 Galatasaray'ın yıldızları, maç sona erince Trabzonspor'un genç kalecisi Muhammet Taha'yı tebrik etti
00:22 Oğuzhan Koç'un eşi Demet Özdemir'e aldığı düğün hediyesinin fiyatı 860 bin TL çıktı
00:15 Galatasaray'yı sarsan sakatlık! Torreira maçı yarıda bıraktı
00:14 İYİ Parti lideri Meral Akşener hayalini açıkladı! Eğer seçilirlerse ilk icraat olarak iptal edilen festivallerin daha büyüğünü yapacak
23:49 Derbi sönük geçti! Trabzonspor ile Galatasaray yenişemedi
23:29 Filipinliler ölenlerin cesetlerini neden tabutla birlikte uçurum kenarına çakıyor?
23:28 Türkiye skandal kararı konuşuyor! Topu ıskaladı, yere düştü, hakem penaltı noktasını gösterdi
23:03 Lewandowski 2 attı, Barcelona Real Valldolid'i gol yağmuruna tuttu
22:54 Hangi sağlık çalışanı ne kadar teşvik ödemesi alacak? Bakan Koca esprili bir dille duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 01:37:44. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE EVİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement